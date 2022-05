Depois de criticado, Victor Igoh faz procedimento para engrossar as pernas

Doutor João Falcão diz que o corpo do influenciador é modelo desejado por todos

Não é de ontem que estou reparando as pernas do influenciador Victor Igoh, o muso com corpo escultural tem recebido investidas dos seguidores diante ao seu par de pernas. Para melhorar e ajudar na definição, o muso se juntou ao doutor João Falcão e fez um procedimento estético que deixou elas muito mais salientes.

Tá pensando que só a gente baba no corpo de Deus grego de Victor? Jamais! “Você é o top dos top, o corpo desejado por todos”, disse o médico que realizou o procedimento, Doutor João Falcão.

Antes e depois das pernas de Victor (Foto: Reprodução)

“É o padrão, só faltava isso aqui, a cereja do bolo”, diz Victor animado com o resultado do procedimento. O resultado a gente vê nos comentários das publicações do influenciador, lugar onde chove mulheres.

Hoje, sua conta oficial no Instagram já alcança mais de 4,5 milhões de seguidores e suas publicações podem passar de 300 mil likes. O poder e a beleza do gato estão mais que comprovados para mim.