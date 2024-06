Parece que esse vídeo da Eliana anunciando sua entrada na Globo virou uma daquelas trends né? Depois do Celso Portiolli ter feito uma parodia do vídeo da loira, a Mara Maravilha e o Ratinho também fizeram o mesmo.

Só que no caso do apresentador, ao invês de ir para o SBT, ele acaba indo ao banheiro. Confesso para vocês que achei bem divertido esse pequeno plot twister dele e a Mara mandando um “cara, crachá” no desfecho do seu vídeo foi tudooo para mim!