Depois de causar na Fazenda, irmã de Deolane mira no BBB: “Rapidinho montamos uma rebelião”

Dayanne Bezerra usou o Twitter para chama a atenção da família de Bruna Griphao após pronunciamento de Tadeu Schmidt

Biscoiteira de madrugada? Não adianta, as irmãs de Deolane amam aparecer. Não basta estarem flopadas nas redes, elas têm que fazer de qualquer situação séria um circo e usaram o BBB como palco. Após o puxão de orelha de Tadeu em Gabriel diante do seu comentário, Dayanne usou o Twitter e disse que se precisasse dela para tirar Griphao dela lá podiam contar com ela.

Pai da Bruna, se precisar de ajuda pra tirar ela de lá, é só chamar! Rapidinho montamos uma rebelião na frente do Projac 🤣🤣 — Dayanne 🧊⚖️ (@DraDayBezerra) January 23, 2023

Não demorou muito para ela virar meme nas redes sociais e aproveitar a situação e o buzz que já vimos que ela ama. Afe!