Depois de agredir esposa, Dana White sofre pressão para renunciar cargo no UFC

Em vídeo, o presidente do UFC aparece revidando o tapa que a mulher lhe deu

Eu já disse para vocês que agressão contra as minhas amigas, mulheres, não vão passar impunes por aqui. Dana White, presidente do UFC, está sofrendo pressão para renunciar o seu cargo dentro da modalidade esportiva depois de agredir a sua mulher em um vídeo que circula nas redes sociais.

Anne Whites deu um tapa em Dana, que revidou com dois tapas. Vale ressaltar que os dois passaram a virada de ano juntos em Cabo San Lucas, no México, e o fato aconteceu durante uma festa.

Os dois estão juntos há cerca de 30 anos, de acordo com o TMZ, e depois do ocorrido, o presidente pediu desculpas pelo ocorrido. “Falo há anos que nunca há justificativa para um homem bater em uma mulher. Essa é uma daquelas situações horríveis, estou envergonhado, mas também estamos mais preocupados com nossos filhos agora. Você não agride uma mulher, nunca. Eu e minha esposa nos amamos muito e estamos juntos há muito tempo”, disse.