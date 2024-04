Depois de 20 horas de trabalho de parto, ex- Power Couple Clara Maia e André Coelho anunciam o nascimento dos gêmeos  

Que coisa mais lindaaaa, gentee! Os gêmeos dos influenciadores Clara Maia e André Coelho finalmente nasceram! Nesta quinta-feira (18), eles publicaram algumas fotos do parto dos filhos gêmeos, José e João, que nasceram no dia anterior e Clara aproveitou para fazer um relato de como foi a experiência de dar à luz.

“De tudo que já vivi, as quase 20 horas de trabalho de parto, chegar a 10 centímetros de dilatação e finalizar na cesária foi, com certeza, a mais transformadora! Mais uma vez, Deus provando que a vontade dele sempre prevalece e sempre prevalecerá e, dessa forma, será perfeito”, disse Clara.

“Agora, sim, estamos todos no quarto e 100% bem. Começamos essa jornada louca gemelar com tudo. Se preparem para o relato de parto com mais nuances da vida. Foi lindo, foi transformador, tudo valeu a pena”, completou a influenciadora.

Clara e André se conheceram quando participaram do reality show de pegação De Férias com o Ex. Eles engataram um relacionamento e participaram de mais um reality juntos, o Power Couple. A gravidez foi anunciada pelo casal em outubro do ano passado e José e João são os primeiros filhos deles.