Deolane tem a torcida de Lucas Guimarães na Fazenda: “Fala o que pensa”

Ex-marido de Carlinhos Maia contou, em entrevista ao ‘PodCaras’ que a advogada tem sua torcida e a comparou com outros amigos

Minhas meninas do Leblon precisaram concordar comigo, depois que Lucas e Carlinhos terminaram, o nome do ex-marido do humorista não sai das colunas sociais. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, não é mesmo? Lucas Guimarães contou que sua torcida na Fazenda 14 vai para Deolane e chegou a comemorar a advogada com seus amigos.

“Muito. Eu amo a Deolane, eu falo assim que EU NUNCA vou ser um amigo que vai abandonar ela independente de qualquer coisa”, comentou.

Lucas ainda falou abertamente sobre as críticas que a loira vem recebendo. “Eu acho que os amigos de verdade não devem passar a mão na cabeça como sei também que a Deolane lá dentro é uma pessoa que tem uma personalidade forte, ela fala o que pensa. E eu sou amiga dela por esse motivo, por ela não ser falsa”, disse.

“Eu tenho me ferrado muito recentemente com pessoas que na frente me abraça e me beija ‘ai meu fofinho, ai meu príncipe’ e quando é por trás eu soube de tanta coisa que me decepcionou. Descobri através de amigos meus que eu confio muito, de mensagens. Então a Deolane é uma pessoa que fala o que quer, se ela tiver aqui qualquer coisa que ela sentiu, pensou, ela fala, ela vai lá e fala, então eu prefiro essas pessoas que são sinceras”, finalizou.