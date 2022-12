Deolane surta achando que o Brasil parou com a sua saída da ‘A Fazenda’: “Incontáveis pessoas na porta, 10 mil no mínimo”

De acordo com a advogada, ao sair do reality, ela se deparou com filas quilométricas de carros a sua espera.

Gente, eu já vi pessoas com a auto estima alta, mas como a Deolane é a primeira vez. Durante a madrugada desta quinta-feira (08), após ter feita aquela live cheia de polêmicas, a advogada publicou um story onde ela agradece os seus fãs e faz algumas afirmações um tanto exageradas.

Segundo a advogada, ao sair do confinamento do reality, ela se deparou com no mínimo 10 mil pessoas a sua espera, o que causou filas quilométricas de carro e rodovias fechadas.

Sério, gente? Ela ainda acha que carregou a “A Fazenda” nas costas, af! Porém, se for para olhar para os números do IBOPE, que foi o pior já alcançado na história do programa, o qual está sendo considerada por muitos a pior edição de todas, até que não podemos criticá-la, mas agora, falar que tinham 10 mil pessoas lhe esperando na porta do reality, tá de sacanagem, né? Está parecendo o amiguinho dela, Tiago Ramos, que se autodenominou como “o rei da A Fazenda”. Ah, faça-me um favor!

Além disso, Deolane diz amar seus fãs e mais uma vez ataca o reality “A Fazenda” afirmando que o programa é a maior mentira que existe na televisão brasileira.