Deolane se irrita com suas colegas de confinamento: “Tô put com essas duas meninas”

A advogada criticou a atitude de Bia Miranda e Pétala Barreiros dentro do reality da Record

Tretou, relou, Deolane está aqui na minha língua para que a gente possa falar bastante das suas atitudes dentro da Fazenda. Toda semana a advogada da por ar da graça na minha coluna e ontem (29) não foi diferente, a loira criticou a postura de Bia Miranda e Pétala, dizendo que estava p da vida com as meninas. Eita!

“Eu tô put* com essas duas meninas, viu? Falando mal de mim pelas costas. Odeio isso! Eu não posso falar pro menino [Pelé] o que eu quero, o que eu sinto por que a Bia vai votar nele? Ah, me ajuda, né! O Iran massacrou a Pétala o programa inteiro e ela falando com ele, dando risadinha. Eu tô puta! Eu odeio isso!”, desabafou.

Tudo aconteceu depois da confusão envolvendo Pelé Milflows, em que as aliadas a Deolane conversavam sozinhas sobre o fato da advogada ter defendido o cantor, criticando a sua postura. Aí já viu, né?

Deolane ainda criticou Pétala: “Não sei se você percebeu. Eu já tô de poucas amizades. As maiores confusões que eu arrumei aqui dentro foi por causa dela. Odeio isso… E eu falo, todas as coisas que eu não gostei dela eu falei na lata dela. Igual a gente estava falando, não dá cara, toda hora falando sobre Bia, fala de outros assuntos cara… Oxe a menina nem se vitimiza, ela fica fazendo da Bia uma coitada”, disse.