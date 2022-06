Deolane sobre Zara cobrar sacolas: “Como que gasta horrores e eles cobram R$0,60 a sacola, tô besta”

Doutora usou des stories para reclamar da nova forma de comprar na loja famosa do Tik Tok, Zara

Que isso amiga? R$0,60 a sacola já é uma forma de conscientizar as pessoas sobre a quantidade de lixo que produzem. Aloca! Deolane reclamou nos stories do Instagram sobre a nova política da Zara, que passou a cobrar as sacolas para quem quiser levar as compras da loja. Claro que tem a opção de levar as sacolas de casa. Bora, Deolane?

“Além de ter aumentado o preço das coisas tudo, eles estão cobrando sacola, isso é um abuso. É R$0,60, beleza, mas como que gasta horrores e eles cobram, tô besta. Não vou deixar de comprar por causa da sacola, porque eu gosto, uma merda, né?”, disparou a advogada.

A moda é ser consciente Deolane, atualiza gata, aqui no meu Leblon só ando com sacolas reutilizáveis. Aliás tem um modelo da Dior que parece muito uma que é puro luxo, eu amo a minha,s e quiser te mando o contato do meu vendedor na loja.