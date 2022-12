Deolane revela que Record tentou fazer acordo após sua saída: “Tentaram me calar”

Advogada detonou a emissora do reality show A Fazenda e não ficou calada diante aos boatos que correm solto sobre a sua saída

Se tem uma coisa que minhas fofoqueiras esperavam ansiosas era a live de Deolane, onde ela prometeu contar detalhes sobre os motivos que levaram ela a escolher sair do reality show da Record. A musa não só prometeu como entregou, em live ela contou detalhes sobre o programa e disse que a emissora tentou fazer um acordo com ela, tentando a deixar calada.

De acordo com a advogada no acordo proposto ela não teria que pagar a multa contratual por ter saído, continuaria com o seu cachê em dia contando com todas as publicidades em troca do seu silêncio sobre o reality e sobre a emissora.

Deolane também contou que foi informada que tinha grandes chances de vencer o reality, mesmo com os resultados da roça falsa, pois o vencedor não estava decidido pelo público. A advogada contou que preferiu ser verdadeira com seus fãs e seguidores.