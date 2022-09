Deolane revela que cobra milhões por publicidade no Instagram

Advogada chocou os peões com o valor das publis

Avisa que é ela, Brasil, depois que Deolane entrou para A Fazenda, os peões não tiveram um dia de paz, e não é para menos, porque a musa já acorda atacada e aprontando todas com os peões. Ontem(15) a advogada plantou uma pulga atrás da orelha dos participantes do reality revelando o valor das suas publicidades nas redes sociais. Com o engajamento já em cima, a loira contou que já cobrou R$400 mil.

Deolane disse que cobra R$ 100 Mil para fazer publi com 3 stories e já chegou a cobrar R$ 400 mil #afazenda14 pic.twitter.com/bJCdYsEAgY — #HITOU (@hitounaweb) September 15, 2022

Enquanto conversava com Thomaz Costa, Bruno Tálamo, Lucas Santos e Tiago Ramos, a advogada revelou que cobra R$100 mil por três posts nos Stories. “Já cobrei R$400 mil”, revelou.

Com o engajamento que a musa está tendo dentro da Fazenda esse valor vai dobrar com toda certeza, o que já era bom para a doutora vai ficar ainda melhor. Aloca!