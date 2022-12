Deolane reencontra Rainha Matos em aeroporto (sem seguranças dessa vez)

Após atritos e uma briga que perdura desde o ano passado, as duas se encontraram no aeroporto rumo a Natal, Rio Grande do Norte

Ei Deolane, como explicar a senhora? Aloca! A musa usou as redes sociais para registrar o seu encontro com Rainha Matos, lembrando que as duas são tretadas desde o ano passado na Farofa da Gkay. As duas se encontraram no aeroporto quando a advogada pegava seu voo para Natal, Rio Grande do Norte e não deixou de mostrar detalhes do encontro.

“A gente só viaja assim heim? De bonde!”, começou dizer, mostrando os parentes, mas logo notou a presença da “rival” e disparou: “Meu Deus como o mundo é pequeno!”.

Rainha Matos não disse uma palavra e ficou caladinha durante o vídeo. Vale ressaltar que ano passado as duas tretaram feio na Farofa da Gkay e esse ano a influenciadora levou três seguranças para garantir sua proteção.