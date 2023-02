Deolane rebate acusações de agressão verbal na Fazenda: “Pimenta no c* dos outros é refresco”

Advogada usou o Twitter para rebater as acusações após criticar Larissa no BBB 23

Vocês pensaram que Deolane não iria falar nada sobre Larissa sendo acusada de agressão dentro do BBB 23? Pois bem, a musa soltou o verbo e disse que a sister agrediu Fred. Os internautas atacaram a advogada e ela usou o Twitter para rebater, dizendo que pimenta no c* dos outros é refresco.

“Ai Deolane, mas você agrediu verbalmente e tem palavras que machucam mais do que agressão física, tá bom viu! Quando agrediram verbalmente a minha honra, minha profissão e todas as minha lutas vocês estavam aonde? Pimenta no c* dos outros é refresco! As regras são claras, expulsão!”, escreveu ela.

Tudo isso começou quando ela disse que Larissa agrediu Fred no pós festa de sábado (18).