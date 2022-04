Fizeram as pazes mesmo? Deolane e Rainha Matos parecem que estão de boa (parece!)

Advogada esbarrou ontem com rainha na festa de aniversário de Fátima Pissara

Quem não se lembra da treta icônica entre Dra. Deolane e Rainha Matos na Farofa da Gkay? Minha gente a advogada foi cobrar a musa da fofoca na cara dura e ainda gravou tudo nos stories. Agora, pelo que parece, a paz reina entre as duas, mas a mim vocês não enganam, tem coisa aí.

Vamos reviver os fatos para vocês não perderem o fio da meada, na festa famosíssima da Gkay, Rainha Matos marcou presença, como uma boa fofoqueira de plantão, e um dia antes ela tinha publicado notícias de Deolane no seu Instagram. A doutora não ficou quieta e foi tirar satisfação pessoalmente.

ORGULHO EM SER DEOLANER!!! Dra. Deolane botando a Rainha Matos pra mamar #FarofaDaGkay pic.twitter.com/oplUOV98BT — JURÍDICO WILL SMITH (@kaiquevlima) December 8, 2021

Ontem foi a festa de aniversário de Fátima Pissarra, reunindo muitas celebridades por metro quadrado. Para quem não sabe, hoje, ela é um dos maiores nomes da publicidade brasileira com a agência Mynd. Deolane, que está de olho no senado, aproveitou o encontro para fazer as pazes com Rainha Matos.

Porém o vídeo sumiu das redes sociais da doutora, será que foi um alarme falso? Ou a advogada quis voltar atrás com as desculpas e a declaração de amor para a fofoqueira? Isso só vamos descobrir no after dos fatos.