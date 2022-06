”500 mil dólares para namorar comigo”, Deolane revela proposta bizarra para namorar com ela

Advogada participou do PodDelas ontem (31) e revelou as propostas bizarras que recebe nas DMs do Instagram

De foto do pé a pedido de namoro por 500 mil dólares. Deolane não é fraca não, meus amores, na entrevista da Dra. para o PodDelas ontem (31) a advogada revelou que já recebeu muitas propostas bizarras pelas DMs no Instagram, inclusive de um árabe que cerca a loira de todos os lados. “500 mil dólares para namorar comigo e 10% para quem conseguisse que eu falasse com ele. Era um árabe doido aí, quero não, tô fora, gosto do Brasil. Ele tem uma fábrica de sofá e perturba minha mãe, e minha família inteira, ele é doido, manda foto dele e tudo”, revelou Deolane. Além disso, a doutora disse que recebeu outro tipo de propostas. “Não sei quantos milhões para foto pelada, uma velha igual eu, ia ficar lindo. Meu assessor fala para fazer enquete, mas quem não quer sou eu, parabéns para quem tem coragem, comigo não vai, a não ser que a casa dificulte no meio da obra”, brincou. O polêmico pé não ficou de fora da conversa, principal fetiche de muita gente por aí.“O povo me pede muita foto do pé, que povo louco, oferece dinheiro para eu mandar foto do pé”, disse a Dra.