”Tive que lidar com pessoas que diziam que eu tinha mandado matar ele”, dispara Deolane sobre morte de Kevin

Hoje completa um ano da morte do Mc Kevin. Para quem não se lembra, no auge da sua carreira com 23 anos, o funkeiro perdeu a vida ao cair da sacada de um apartamento na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Deolane, esposa do cantor, conta para Lucas Pasin um pouco de seu uma ano após a perda.

A advogada não deixa de falar de Deus em momento algum, e dá a ele todo o crédito por sua força depois da perda do marido. “Fiz apenas um dia de terapia e comecei a enganar o terapeuta. Ele falou que eu estava com depressão. ‘Depressão coisa nenhuma’. Na minha vida foi somente Deus. Queria me mostrar forte o tempo todo para não ver as pessoas ao meu lado sofrendo por minha causa. Emagreci oito quilos. Não conseguia comer. Querendo mostrar que era forte, aprendi a ser forte”, disse.

Deolane e Mc Kevin se casaram em abril de 2021 (Foto: Reprodução)

Como a gente já sabe, Deolane foi muito forte após a perda do marido e pouquíssimas vezes vimos a musa abalada, na entrevista ela contou que se permitiu chorar duas vezes no máximo. “Chorei tudo que tinha para chorar em três dias. Foram [dias] de muita angústia. No quarto dia, eu queria chorar mas não tinha mais lágrimas. Comecei a desenvolver uma síndrome de ansiedade do amanhã. ‘E amanhã? Quem vai me atacar?’. Não dormia. Os 10 primeiros dias foram os mais difíceis de toda a minha vida”, contou.

“Tive que lidar com a palavra interesseira constantemente. Tive que ouvir que eu estava vivendo de uma fortuna que o Kevin tinha deixado. Tive que lidar com pessoas que diziam que eu tinha mandado matar ele. Somente mentiras. As pessoas que estavam ao lado dele não aceitavam ele ter partido e eu ter ficado”, relembra a doutora de toda a crítica que recebeu quando Mc Kevin foi dado como morto após o acidente. Hoje, Deolane prefere que os envolvidos resolvam o caso enquanto ela se resguarda e reza pela alma do marido.

A influenciadora não deixou de falar sobre os possíveis novos affairs, e deixou claro que terá o momento certo para isso. “Estou feliz. Não posso falar muito. Não sou de falar coisas que podem não acontecer. Prefiro me reservar e dizer que estou feliz. Uma hora vai dar certo”, contou.