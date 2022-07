A mãe tá off: Autoridades cumprem mandado de busca e apreensão na casa de Deolane

Foram apreendidos dois carros, quatro notebooks e dois relógios de grife

Caros leitores, se tem uma coisa que explodiu meu WhatsApp ontem (14), foi a polícia que investiga a vida da advogada mais estourada do Brasil. Deolane recebeu a visita da polícia que investiga os influenciadores que tiveram seu nome associado a Betzord, que atua no segmento de jogos e apostas. Foram apreendidos, carros, relógios e notebooks.

“A assessoria jurídica da advogada e influenciadora Deolane Bezerra comunica que, no dia de hoje a influenciadora recebeu em sua residência a equipe da investigação do 27º DP, ao qual cumpriram a ordem judicial de busca e apreensão a fim de coletar provas para o inquérito policial que busca investigar diversos influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, a qual atua no segmento de jogos e apostas esportivas on-line”, informou a nota.

Deolane é colocada como averiguada na determinação judicial, não fazendo qualquer relação criminosa à imagem da influenciadora. A nota ainda conta que os constantes passarão por um rigoroso processo de avaliação de idoneidade. Ou seja, a advogada não pode ser tratada como criminosa, pois não tem ligação direta com a empresa

Além disso, outros influenciadores estão sendo investigados. De acordo com as más línguas, os policiais levaram notebooks, relógios de luxo, um iphones e os carros da advogada, uma Porsche e uma Land Rover Evoque.