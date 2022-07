Pimenta nos olhos dos outros é refresco: Deolane chama seu amigo, Léo Dias de hipócrita

Jornalista soltou nota sobre mandato de busca e apreensão em sua casa no Alphaville, em São Paulo

Caros leitores, a gente já tinha indícios que a história não ia ficar boa para Léo Dias, depois que o jornalista soltou uma nota sobre o mandato de busca e apreensão na casa de Deolane. Até o momento os dois eram amigos, mas parece que foi o jornalista fazer seu trabalho, que é noticiar fatos, que a dondoca ficou toda nervosa. Que isso?

“Deixa eu dar um recadinho para o senhorito Léo Dias. Léo, meu querido, você não sabe o que é a empresa Betzord? Você já divulgou produto, inclusive você tem foto com um dos donos”, iniciou a advogada

Um recadinho ao senhor Léo Dias, você não sabe quem é a empresa BetZord? Você já divulgou produto inclusive você tem foto com um dos donos. Para de ser hipócrita, assim como eu você vive de publicidade também. Esse seu sensacionalismo por cliques é NOJENTO — Dra. Deolane ⚖️ (@Dra_Deolane) July 15, 2022

A advogada ainda colocou foto do jornalista com o dono da Betzord, empresa que está no foco da polícia. “Pare de ser hipócrita, assim como eu você vive de publicidade também. Esse seu sensacionalismo por cliques seja a ser nojento”, disparou Deolane.

A mãe não estava on? Léo Dias fez o único trabalho de noticiar os fatos, compromisso com a verdade faz parte do jornalismo, Deolane.

Um beijo à todos que querem ver minha queda 😌 pic.twitter.com/E0EAgpUyyR — Dra. Deolane ⚖️ (@Dra_Deolane) July 15, 2022

Ao que sabemos a advogada ficou um pouco nervosa e pediu para que pessoas próximas informassem Leó Dias para não dar a nota, maaas…