Ex nora de Deolane Bezerra, Kauana, revela que a família a chama de “rapariga”! Irmã de Deolane reage!

E eu que nem sabia da existência de um filho mais velho da Doutora?

É hoje que o Instagram da Doutora pega fogo! Ontem, (30), através de uma caixinha de perguntas, a ex nora de Deolane Bezerra, Kauana Viviani, foi perguntada porque as tias do ex namorado, Gilliard, filho da Doutora, não gostavam dela e a moça foi bem direta…

“Porque segundo elas, eu sou rapariga”, revelou Kauana. EITA ATRÁS DE VISH! Em seguida, a perguntaram porque ela não conta a fofoca completa e ela disse que será cancelada se contar tudo. Vai nada, boba! Conta tudo, porque fofoca pela metade quase mata fofoqueira!

E mais: perguntaram o que ela achava do seu ex não lhe defender da família e ela disse que não acha legal uma pessoa que sabe da história completa não lhe defender e só rir da situação.

No perfil Gossip do Dia, no Instagram, no post feito sobre a resposta de Kauana, a irmã da Doutora, Dayanne Bezerra, comentou: “É e mesmo! Digo e repito!”. PEGA FOGO, CABARÉ!

E eu sigo aqui chocada que a Deolane tem um filho tão grande, sinceramente…