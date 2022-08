Deolane declara Giliard legalmente seu herdeiro: “Nunca tive essa batalha judicial por medo”

Advogada contou, em entrevista o programa ‘Sensacional’ que criança mexe muito com seus sentimentos

Tinha que ser a minha musal e querida amiga, Daniela Albuquerque para tirar o melhor da Dra. Deolane. Em entrevista para a diva, no programa ‘Sensacional’ a advogada contou que depois de 18 anos, enfim, Giliard se torna o seu herdeiro legal. Deolane ainda contou que tinha medo de que o juiz tirasse ele dela, por isso adiou a briga por tanto tempo.

“Peguei ele quando eu tinha 16 anos. Ele era vizinho de um restaurante que minha mãe tinha. Estava sozinho em casa e chamaram a polícia, fiquei com ele até os pais chegarem, e isso até hoje, 18 anos [depois]”, inicia a doutora.

Deolane ainda conta que Giliard não está em seu nome, mas que já entrou com o processo. Vale lembrar que a advogada adotou o menino quando tinha 16 anos. “Ele não está no meu nome, agora que entramos com um processo. Eu era muito nova e tinha medo de o juiz tirar ele de mim, nunca tive essa batalha judicial por medo”, afirmou.

O filho de Deolane entrou para a família desde 2004 e o amor por criança fez a advogada correr atrás na Justiça. “Amo criança, mexe muito comigo. Se Deus preparar, eu aceito. Agora, fazer planos? Por enquanto não”, completou.