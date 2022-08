Deolane ganha Louis Vuitton: “Tenho uma igual”

A advogada invejou os seguidores com o seu white girl problem

Como dizia a minha versão de anos antes, esse é só mais um white girl problem. Aloca! Deolane passou inveja nos seus seguidores com um problema de outro patamar, ganhou uma bolsa da Louis Vuitton e terá que trocar, afinal já tem um modelo igual. Afe!

“Oh meu amor, eu tenho uma igual, vou ter que trocar”, diz a advogada.

O que chamou a atenção dos internautas foi o tamanho do acessório, mas faz parte da moda, afinal as micro bags estão com tudo.