Deolane coloca a boca no trombone nesta quinta (07) às 22h45

Motivos que levaram a advogada a desistir do reality da Record tem data e hora para serem revelados

Marketing? Não sei vocês, mas eu consigo sentir o cheio de longe que me faz acreditar que os motivos que levaram Deolane a sair da Fazenda seria só uma desculpa para algum projeto, mas só saberei disso hoje a noite. A advogada prometeu contar os motivos que levaram ela a desistir do reality em uma live com seus fãs no Instagram.

“Amanhã (7/12), às 22h45, tornarei público todos os motivos aos quais resultaram a minha saída de ‘A Fazenda 14’. Estamos reunindo documentos e imagens para maiores esclarecimentos. Desde já agradeço de coração aos que apoiaram e seguraram a minha mão. Vocês foram muito importantes”, escreveu ela.

A loira ainda disse estar juntando provas contra a RecordTV para mostrar tudo na live desta quarta (07). Carelli que se segure, porque a advogada é do peru!