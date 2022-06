Deolane mete a colher no casamento de Lucas e Carlinhos Maia

“Sua vida está em festa agora?”, questiona a advogada na porta da casa do casal

Baixou a Simone no corpo de Deolane, não é possível uma coisa dessas. A advogada meteu a colher no relacionamento de Carlinhos e Lucas e não teve dó de falar poucas e boas para Lucas. Claro que o humorista ficou do lado de Deolane e ainda ajudou a colocar lenha na fogueira.

“Você valorize seu casamento, tá treinando dança pra mais tarde? Sua vida está em festa agora? Procura umas calcinhas boas para mais tarde, você usa que seu esposo gosta”, iniciou a Dra.

A mando de Carlinhos a advogada colocou ainda mais lenha na fogueira: “Só vou dizer uma coisa, eu sou amiga tá? Fique se iludindo com amizadezinha de agora, fique…”, aconselhou Deolane.

O marido de Lucas ainda cutuca mais um pouco falando para a advogada questionar o que ele teria ido fazer em Goiânia. Ele explica que foi lançar sua linha de skincare e Deolane rebate: “Não vi você lançar linha de skincare, vi você dançar no palco”, finaliza.