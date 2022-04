”Não venha espalhar fake news sobre minha profissão”, Deolane avisa Bolsonaro

Advogada rebateu o vídeo que Bolsonaro colocou em resposta a foto com Lula, candidato à presidência

Minha gente, quando vejo que tem stories da Deolane no meu Instagram já sei que vem bomba por aí, e dessa vez não foi diferente. A advogada gravou uma sequência de stories para rebater o comentário de Bolsonaro em sua foto com Lula. O presidente utilizou parte de uma entrevista da advogada em que dizia que gosta de defender bandido.

“Como você ter opiniões contrárias incomoda, né? Eu tenho opinião política mas não vou ao Instagram de ninguém xingar quem tem opinião contrária. A que ponto chegamos. Um presidente da república, que deveria estar preocupado com outra coisa, está me xingando no Twitter, a que ponto chegamos, sendo que tempos atrás a equipe estava atrás de mim”, revelou a advogada.

E não para por aí, Deolane ainda pede para que pare de espalhar fake news sobre sua profissão, já que ela é uma advogada criminal. “Não obrigo ninguém a pensar igual a mim. O voto é livre, Graças a Deus, mas não venha espalhar fake news sobre minha profissão, não fique colocando trechos para deixar seus eleitores mais alienados”, disse.

Parece que a foto com o candidato à presidência irritou Bolsonaro, hein? E ela ainda alfineta: “Presidente, tenta abolir a profissão, deixa as pessoas sem direito, já que o senhor faz tudo, pode tudo”.