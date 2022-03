Deolane está na Mynd

“A mãe” assinou contrato com a agência de influenciadores para gerir sua carreira

A mãe tá estourada, esquece. Deolane Bezerra, a advogada da luxação, acaba de assinar contrato com a Mynd, agência de agenciamento da carreira de diversos influencers, como Fiuk, Bella Falconi, Elana, João Guilherme, Rafa Uccman e muito mais.

Rafa Uccman (Foto: Reprodução)

Parece que a fama e o engajamento da viúva de Kevin tomou proporções tão avassaladoras, que não foi possível deixar a oportunidade de fazer negócios com a advogada. Mynd pegou a oportunidade de milhões para gerir tanto a carreira musical quanto gerações de projetos para marcas que decidirem contratar a cantora.

“Sempre recebi inúmeras recomendações de conhecer o trabalho da Mynd, admiro vários artistas que eles gerenciam, e tenho certeza que neste momento que busco desenhar e desenvolver minha carreira, quero os melhores comigo”, contou Deolane.

Mynd comemora a chegada de Deolane (Foto: Reprodução/Divulgação)

Estão pensando em fazer até uma expansão internacional, se vale a pena, não sou eu quem vai responder…

De acordo com Fátima, CEO da Mynd, Deolane tem o perfil perfeito para a empresa. “Eu sempre fui muito fã do conteúdo e da autenticidade com que Deolane fala com seu público, me apaixonei por ela de cara, ela representa milhares de mulheres brasileiras batalhadoras”, completou.

Deolane Bezerra é o novo produto Mynd (Foto: Reprodução)

A empresa Mynd tem como sócios Fátima Pissarra, Preta Gil e Carlos Scappini, contando com mais de 250 influenciadores digitais em seu casting, agenciando também agenciar executivos e empresários.

Esperamos ver Deolane brilhar, pois agora tem sua carreira nas mãos certas. Boa sorte, Deo. Beijos, querida!