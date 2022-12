Deolane, Babi e Pétala disputam roça fake na Fazenda

Nome das três musas estão na berlinda da semana, mas elas não sabem que tudo não passa de uma “pegadinha”

Sinto um cheiro de treta vindo por aí. Aloca! Como se não bastasse tudo que já acontece na Fazenda, vem aí mais um pouco de emoção com uma roça fake entre Deolane, Babi e Pétala. As três não sabem, mas os internautas vão votar em qual das três desejam mandar para o “espaço vip” do reality da Record.

A gente já consegue perceber que a disputa maior vai ficar entre Babi e Deolane, que se posicionaram como rivais desde a saída de Deborah, que deixou a advogada sem alvo de ataque.

Logo após a prova do fazendeiro, Adriane Galisteu abriu a votação e os internautas já podem começar a fazer suas apostas nas participantes.