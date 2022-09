Deolane ameaça não fazer tarefas e planeja tomar punição em A Fazenda

A advogada comentou que não irá babar ovo do fazendeiro. Eita!

Olha ela, toda empoderada, mas cuidado hein, Deolane, a pompa de madame pode dar muito errado diante ao público e aos peões da casa. A advogada disse que não vai bajular Shay, depois que ele venceu a prova e ganhou o direito a ser o fazendeiro da semana. O galã assumiu o posto de comandante da sede e Deolane já se vestiu de marra para não respeitar o fazendeiro, chegando a dizer que não vai fazer as tarefas diárias.

“Se botar pra lascar em mim lá embaixo, eu não faço, vai ter que fazer e se não fizer, punicão.” #AFazenda pic.twitter.com/yyOShVFj4y — Central Reality • #AFazenda (@centralreality) September 22, 2022

A gente já sabe que os dois não se bicam e Deolane parece conhecer bem o histórico de Shay com as mulheres. Durante uma conversa com seus aliados, a advogada deixou claro que se o fazendeiro der uma tarefa que ela não queira fazer irá receber punições.

“Quem espera puxar saco de fazendeiro, vai esperar sentado… Se botar pra lascar em mim lá embaixo, eu não faço, vai ter que fazer e se não fizer, punição, fod*-se. Tomou três, uma seguida da outra… Eu? Olha pra minha cara Brasil”, afirmou a loira.