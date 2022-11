Deolane ameaça dar soco na cara de Kerline em dinâmica

Briga intensa entre as duas deixou os peões apreensivos e a troca de ofensas foi quente

Minha nossa senhora da bicicletinha sem freio, o que foi Kerline e Deolane na Fazenda ontem (20)? As duas pegaram fogo em uma dinâmica que serviu tudo aquilo que já imaginávamos, muita treta. A advogada ameaçou dar um soco na cara de Kerline quando a ex-BBB disse que ela fazia coisa muito pior dentro da Fazenda com seus colegas de confinamento do que fora.

“Você é uma mentirosa! Inventou que eu fiquei usando droga”, disse Deolane e Kerline rebateu: “Você fez coisa muito pior”.

Deolane ainda foi pedir para Kerline descer do degrau que ela estava para que as duas conversassem de igual para igual. “Faz isso lá fora, que dá vontade de fazer assim!”, insinuando agredir a ex-BBB.

A gente já imaginava que ia chegar a esse ponto, né? Porque não faz pouco tempo que as duas têm se estranhado dentro da sede da Fazenda.