Dra. Deolane ameaça fazer remix de ‘Acorda Pedrinho’

“Dra., isso pode configurar crime contra a humanidade”, escreveu uma internauta no Twitter

Já acordaram, porque vem bomba de radiação por aí. Deolane quer fazer um remix do hit brasileiro ‘Acorda Pedrinho’. A música é da banda brasileira ‘Jovem Dionísio’ e já é uma das músicas mais ouvidas no Brasil. Quem não aguentou a notícia de um novo hit da advogada foi a internet, que pirou com a possibilidade.

“Pensando em fazer um remix da música acorda Pedrinho”, escreveu a advogada na sua conta oficial do Twitter.

Pensando em fazer um remix da música acorda Pedrinho — Dra. Deolane ⚖️ (@Dra_Deolane) May 24, 2022

A internet foi à loucura, chegando a implorar para a doutora não estragar a música que é hit nas redes sociais, principalmente no Tik Tok.

Dra, isso pode configurar crime contra a humanidade. pic.twitter.com/H2XbgpVwMc — 🦜. (@carolrinite) May 25, 2022

Vale lembrar que o Lyric da música já alcança mais de 3,6 milhões de visualizações, e o clipe lançado há um mês 2,4 milhões. Esquece, os meninos estão estourados!