Kamilla Fialho conta que Dennis DJ passou 16 anos sem falar com ela e que entrou em “guerra” por pensão

Em entrevista ao ‘Bulldog Show’ Kamilla conta que é fã do pai de Tília

Minha gente segura esse babado que a gente segue daqui acompanhando tudinho da vida dos famosos. Kamilla Fialho contou em entrevista para o ‘Bulldog Show’ que Dennis, seu ex-marido, ficou 16 anos sem falar com ela e que tudo isso se deu por parte dele e não dela, que sempre quis ser mais próxima.

“A empresária que me tornei foi por causa de Dennis e de fato eu entendendo o que eu faço olhar uma cara como ele eu acho muoto foda. Ele é um [email protected] pai, um cara incrível, ele é divertido, tem tantas coisas legais para passar para outras pessoas”, iniciou.

A empresária ainda conta que a relação foi problemática por parte do dj. “16 anos sem se falar, não tinha nem como bater na porta e falar: ‘Deixa eu dar uma opinião profissional’, embora já tenha tentado”, contou.

A mãe de Tília conta que sempre teve vontade de ser mais próxima do pai da menina, que se lançou no mundo da música nos últimos tempos. “A única maneira do seu pai voltar a falar comigo, porque nunca foi um problema da Kamilla como Dênis, eu sempre quis que estaríamos todos juntos, mas o Denis não pensa assim, obviamente acredito que a esposa também não queria essa relação tão próxima. Fui para a guerra de pensão e foi um inferno”, disse.

Para quem não sabe, Kamilla e Dennis foram casados, mas decidiram colocar fim na relação depois de 13 anos.