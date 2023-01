Dennis Carvalho tem quadro infeccioso controlado

Ator e diretor apresentou melhoras no quadro clínico de acordo com hospital do Rio de Janeiro

Minha gente, notícias boas sobre o nosso muso, ator e diretor Dennis Carvalho. O artista teve o quadro infeccioso controlado e o Hospital Copa Star, no Rio, informou que o quadro clínico de Dennis é estável, apresentando uma evolução positiva. Vale ressaltar que ele está internado por causa de uma septicemia. “Seu quadro clínico é melhor, sendo que o quadro infeccioso no momento está controlado”, informou o hospital. Para quem não sabe, septicemia é uma infecção generalizada, mas tomara que ele se recupere logo e volte para as telinhas sem fazer minhas noveleiras e fofoqueiras sofrerem. Enviando boas energias.