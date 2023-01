Dennis Carvalho responde a estímulos neurológicos 

O ator está internado, com um grave caso de septicemia.

Amores, recentemente, contei a você que o estado de saúde do ator, diretor e dublador, Dennis Carvalho, que está internado desde o dia 26 de dezembro, no Hospital Copa Star, diagnosticado com septicemia, é grave. Porém, segundo a colunista Patrícia Kogut, Dennis está instável e respondendo aos estímulos neurológios.

Em contato com o colunista Luigi Civalli, a ex-mulher e amiga pessoal do ator, a atriz Deborah Evelyn, que está acompanhando de perto o caso, revelou que, desde que ele foi internado, ele vem recebendo muitas mensagens de amor e carinho.

“O quadro ainda é bastante grave, mas ele estar estável é uma boa notícia. Ele é forte e está lutando. Estamos recebendo inúmeras mensagens de amor, de força e de carinho para ele. Tenho certeza de que ele está recebendo isso tudo”, relatou a atriz.