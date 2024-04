Deniziane fala sobre Matteus e Isabelle terem ficado: “Não tenho como controlar”

Anny abriu o seu coração para falar sobre o affair que viveu com Matteus dentro do BBB 24. Durante o Prêmio Gshow BBB, nesta quarta-feira, 17, a fisioterapeuta comenta a relação do vice-campeão do reality com Isabelle.

“A gente teve um relacionamento na casa, eu terminei e a gente se resolveu, façamos de conversar aqui fora e acabou que ele se envolveu com outra pessoa, o Matteus estava solteiro, e eu realmente não tenho problema nenhum com isso, a gente se prometeu conversar aqui fora mas eu só posso falar sobre as minhas ações. Eu Anny, escolhi conversar com ele. As ações dos outros eu não tenho como controlar, ele já está com outra pessoa e eu super respeito”, afirmou.

Anny também falou sobre a rivalidade criada pelas torcidas dos casais e revelou o motivo de não ter se pronunciado antes: “Nunca fui a favor desta rivalidade feminina que as pessoas criam, super respeito a Isabelle, a cultura dela. Então essa rivalidade foi criada pela própria torcida, eu mesma nunca me pronunciei sobre o assunto sabe?”, perguntou.

“E não me pronunciei também para não prejudicá-lo (Matteus) no jogo, e não prejudicar ela. Não foi porque ‘Aí ela estava com raiva’, foi porque eles são solteiros, sabe? Então eu queria deixar isso claro: O Matteus estava solteiro, ele ta seguindo ai com outra pessoa e está tudo bem gente”, finalizou o assunto.