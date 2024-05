Deniziane é flagrada aos beijos com rapaz misterioso em uma festa

Parece que o Alegrete é página virada, meus amores! Pois a Deniziane causou depois de ser vista aos beijos com um rapaz misterioso na noite da última terça-feira (30). Durante uma festa intimista, a ex-BBB mostrou que a fila andou depois de ser vista agarradinha com o novo affair.

O momento foi registrado por uma das convidadas da festa. Ao perceber que Deniziane Ferreira estava aos beijos, a mulher reuniu as amigas e em que podemos ver a fisioterapeuta ao fundo do vídeo trocando carícias com um homem ainda desconhecido.

“Ela parou de beber! Esquece, galera!”, disparou ela enquanto gravava todo o momento. Toda a situação aconteceu ao som da dupla sertaneja Júnior Pires & Matheus, que fez uma apresentação ao vivo durante o evento exclusivo.

Essa é a primeira vez que Deniziane é vista com outro rapaz desde que terminou o affair com Matteus Amaral. Os pombinhos viveram um rápido relacionamento no Big Brother Brasil 24, até que ela decidiu dar um fim ao romance. Depois isso, o gaúcho se apaixonou pela dançarina Isabelle Nogueira e os dois começaram a se relacionar – fora do reality show, os pombinhos ainda não revelaram se continuam juntos.