Denise Rocha aposta em cirurgia íntima para voltar a ser virgem

A musa da Fazenda 6 chocou a web e deixou minha fofoqueiras com o imaginário florescido. Denise Rocha investiu em uma harmonização íntima, procedimento que devolve o volume e deixa os lábios vaginais mais fechados. A ex-Fazenda ainda contou que pagou R$62 mil com o procedimento acreditando que ele melhoraria o seu desempenho sexual.

Denise ainda contou ao Notícias da TV que resolveu fazer a mudança para melhorar a sua vida sexual.

“Para deixar melhor o que já era bonito e melhorar o desempenho sexual. Tive um pouco de dor sim, mas é só seguir as orientações do pós-operatório que tudo se ajeita. Não fiz reconstrução do hímen, foi feito um preenchimento na parte interna, dando a sensação de ser virgem de novo. Eu amei o resultado. Estou mais confiante. É sempre bom ter esse autocuidado”, avaliou.