“Não quero parecer mais jovem, quero envelhecer bem”, dispara Denise Fraga

Atriz desmistifica a beleza aos 57 anos e reflete sobre processo de amadurecimento

Denise Fraga tem se mostrado cada vez mais um exemplo de mulher e profissional. A atriz de 57 anos não deixa de dizer, em entrevista para a revista ‘Quem’ que envelhecer é um processo nada legal e ainda conta que a melhor idade é uma invenção hipócrita.

“Dizer que envelhecer é legal é mentira, esse negócio de chamar de melhor idade é uma hipocrisia, porque, na verdade, você tem muitas falências reais. Tem uma história que eu adoro, que é da ameixa seca, que não é bom porque você fica sempre uma ameixa seca, mas, em compensação, você está ‘cagando’ para todo mundo”, brinca a atriz.

A atriz ainda conta que não quer ter as linhas, principalmente o bigode chinês, mas que quer ser a sua idade. “Faço muitas coisas com humor e sempre me rasguei muito para os trabalhos, fiz sempre personagens de idade diferente da minha. Então, acho que nunca foi uma escravidão para mim, a questão da beleza”, contou.