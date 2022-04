Demi Lovato declara torcida para ‘Bretheus’ em Power Couple Brasil

Cantora internacional comentou a publicação do casal Brenda e Matheus e não é a primeira vez

Olha só, hein? O Power Couple Brasil ganhou notoriedade internacional sendo percebido até pela cantora Demi Lovato, por essa eu não esperava. A cantora deixou sua torcida para o casal Brenda e Matheus. Demi comentou a publicação do casal: “#teamBretheus”.

E você se engana se acha que essa é a primeira vez que a musa comenta a publicação do casal, porque meses antes ela já teria dado investidas na dupla. Demi comentou emojis de “calor” em uma publicação dos dois, para mim isso está mais que claro.

Vale lembrar que a cantora segue o casal no Instagram desde que assistiu os dois se conhecendo em “Brincando com Fogo”, reality show presente no catálogo da Netflix. Se as investidas resultarão em algo, nós só saberemos com o tempo.

Já podemos considerar um dos casais mais queridos do Power Couple 6? Porque para mim sim!