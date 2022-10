Demi Lovato manda cozinheiro servir hot-dog e hambúrguer para fila de fãs do seu show

A cantora surpreendeu a fila de fãs que aguardavam a abertura dos portões no domingo (23)

Vai recebendo, enquanto no Brasil tem fã que acampa na porta dos estádios meses antes e sofre com as condições precárias, em Atlanta, nos Estados Unidos, Demi Lovato mandou um cozinheiro servir comida para seus fãs que esperavam a abertura dos portões. O cozinheiro serviu cachorro-quente e hambúrguer para a galera que esperava no calor.

Os fãs brasileiros não deixaram de comentar e alguns chegaram a ficar com ciúme da situação, comentando que o tratamento foi diferente quando a turnê passou pelo Brasil.

“Nós fãs brasileiros somos uma piada pra você?”, questionou um fã no Twitter. A vida de fã não é nada fácil, nós sabemos disso. Afe!