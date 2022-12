“Deixem a gente em paz!”, rebate Viih Tube sobre boatos de traição

A influenciadora se pronunciou pela primeira vez após Eliezer ser visto deixando dark room na Farofa da Gkay

A web foi à loucura ao ver Eliezer saindo do dark room na Farofa da Gkay e Viih Tube não ficou calada diante aos boatos de traição. A musa usou suas redes sociais para rebater os comentários desmentindo a suposta traição do pai de Lua. Viih ainda pediu para que as pessoas deixem os dois em paz.

“Teve gente gravando ele saindo do dark room. Deixa a gente em paz, por favor. Talvez pra algumas pessoas, possa ser estranho nosso relacionamento, ou a forma que a gente conduz ele. Mas quem está conduzindo é a gente! Quem está feliz é a gente! Eu ficaria muito mal, iria dormir mal e acordar mal, se ele viesse dormir comigo se ele quer continuar com os amigos lá”, começou dizendo.

A influenciadora ainda disse que confia em Eli. “Pra mim não faz sentindo nenhum eu estar cansada e ele não, e ele ter que vir comigo, ser obrigado. Sempre fui assim em todos os meus relacionamentos, então por favor não enche o saco. No meu relacionamento eu acho normal, acho saudável. E eu confio nele”, afirmou.