“Deixa a calcinha… pra eu cheirar”, Cezar faz pedido íntimo para Kally Fonseca antes de sua saída

O que? Gente, o que Cezar Black não foi safado no BBB, ele está sendo na Fazenda com Kally Fonseca. Vale ressaltar que a loira saiu do reality da Record, mas antes que ela pudesse sair, Cezar Black fez um pedido inusitado, pedindo para que ela deixasse uma calcinha para que ele pudesse cheirar quando ela não estivesse mais na sede.

“Vou deixar o meu vestido com você, tá?”, disse ela começou. Ele logo rebateu: “Deixa a calcinha… pra eu cheirar”.

Constrangida com a situação, a peoa então mudou de ideia “Eu vou levar [comigo o vestido], porque se eu não ficar até a final [de A Fazenda], eu uso na festa”, completou. O público ficou revoltado com a audácia de Black e comentaram que ele é “sem noção”.