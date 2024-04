Defesa do filho do dono da Porsche oferece um salário mínimo para a família do motorista de aplicativo que foi morto 

Minha gente, é óbvio que dinheiro nenhum no mundo vai trazer o Ornaldo de volta ou ao menos reparar a dor que a morte dele causou para seus amigo e familiares, porém, vamos combinar que é um absudoooo uma pessoa com tanto dinheiro, como o empresário Fernando Sastre de Andrade, o dono da Porsche, oferecer apenas um salário mínimo mensal, de indenização, a família do homem que seu filho tirou a vida?

Para quem não sabe, na madrugada do último dia 31, o filho do empresário, o jovem, de 24 anos, Fernando Sastre de Andrade Filho estava dirigindo um Porsche, em alta velocidade, quando colidiu contra outro carro, que estava sendo conduzido por Ornaldo Silva Viana, de 52 anos, que infelizmente não resistiu.

Diante disso, a defesa de Fernando Sastre ofereceu uma ajuda financeira mensal à família de Ornaldo, no valor de 1 salário mínimo, após a mesma relatar que está passando por algumas dificuldades depois da morte do motorista de aplicativo.

“Sensíveis ao momento, reiteram aqui o manifesto intento colaborativo, com uma ajuda financeira mensal no importe de 1 salário-mínimo, ao qual se dispõem a depósito em conta a ser fornecida pelo defensor constituído dos familiares”, disse a defesa do filho do empresário.