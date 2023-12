Defante confessa já ter participado de uma suruba com 50 pessoas

O comediante e apresentador revela que para participar da relação sexual em grupo ele passou por uma espécie de filtragem.

Gente, eu estou passada! Recentemente, o apresentador e comediante Diogo Defante participou da estreia do programa “Alt Tabet”, que é apresentado por Antônio Tabet. Durante o programa, além de falar sobre assuntos como a sua experiência na copa do mundo e sobre sua relação familiar, o comediante revelou já ter participado de uma suruba com cerca de 50 pessoas.

“É uma festa, que eu jamais vou divulgar. Você tem que fazer tipo um cadastro, tem entrevista, pra saber se você não é uma pessoa escrota, um babaca que vai forçar alguém a alguma coisa. É quase um psicotécnico”, iniciou o comediante.

Continuando, ele confessa que no início ficou com um certo pudor, porém, com o tempo foi se soltando e percebendo que todos ali eram pessoas muito legais.

“Essa filtragem é maravilhosa, porque as pessoas realmente são legais. Rolou uma dinâmica de grupo [antes], foi bonitinho… Em algum momento, me deu um pudor, mas depois eu percebi que estava sendo ridículo. Aí foi”, finalizou Defante.