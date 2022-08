Dedé Santana fala sobre ameaça de empresário após negociação de circo

Ator está sendo acusado de mau pagador, devendo cerca de R$600 mil

Minha gente, o clima não está nada bom entre Dedé e seu empresário, Alessandro Stênio Lestar, depois que o humorista negociou a compra de um circo, no final de 2021. O homem ainda contou em entrevista ao ‘Domingo Espetacular’ que o ator deve parte do valor acordado entre as partes, mas nega qualquer tipo de ameaça.

De acordo com o empresário, o circo foi vendido fechado, ou seja, completo, “com toda documentação em dia”. O valor foi negociado com uma entrada de R$200 mil e o restante diluído em 11 parcelas.

Dedé não ficou calado e rebateu a acusação do empresário, expondo que ele quem não cumpriu o acordo, comentando que o local tinha problemas estruturais. Os advogados ainda relataram que Alessandro deveria fazer uma transferência dos veículos usados nos espetáculos para o nome de Dedé, o que não foi feito até então.