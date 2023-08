Decreto proíbe uso de celulares em sala de aula da rede municipal do Rio de Janeiro

Eduardo Paes publicou o decreto que foi sancionado no Diário Oficial nesta segunda (07)

Eduardo Paes mostrou que está de olho nos alunos e no futuro da nação, pelo menos no Rio de Janeiro. O prefeito da cidade sancionou um decreto e publicou no Diário Oficial a proibição do uso de celulares e dispositivos tecnológicos dentro das escolas municipais do Rio.

A medida se estende para fora das salas de aula quando houver explanação do professor. A nova regulamentação prevê que os celulares devem ser guardados dentro da bolsa do aluno e o uso será permitido apenas quando o professor autorizar para fins pedagógicos.

A lei leva em conta um relatório de 2019 da Organização Mundial da Saúde que recomenda que crianças de 0 a 2 anos não tenham nenhum tempo de exposição de tela e menos de uma hora para crianças de 2 a 5 anos.