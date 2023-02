Declaração de Guimê dentro do BBB 23 faz Lexa chorar: “Amor da minha vida”

Cantor juntou todos os brother para se declarar para a cantora que está fora do reality

Guimê não esqueceu do aniversário de Lexa e usou o seu tempo dentro do BBB 23 para desejar felicidades para a cantora que está fora do reality. A musa ficou emocionada com a declaração do amor da sua vida e usou as redes sociais para agradecer.

“Meu amor, reuni essa galera do bem para cantar parabéns pra você hoje meu coração tá apertado de não tá aí presente, queria falar aí olhando pros seus olhos… (já quero chorar) queria falar o quanto te amo, tô cheio de saudade e to aqui por um propósito que não é só meu, é nosso”, disse Guimê.

Lexa responde ao vídeo do seu marido. “Eu tô chorando e não é pouco! Você é o AMOR DA MINHA VIDA! Minha riqueza! Meu presente!”, disparou.