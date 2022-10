Deborah Secco revela que sempre quis pegar Giovanna Ewbank

A atriz também assumiu que já investiu na atriz Fernanda Paes Leme.

Olhei e gritei, atacante! Durante a sua participação no podcast ‘Quem pode, pod’, que é apresentado pelas atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz Deborah Secco, não só assumiu que sempre teve vontade de ficar com Gio, como investiu pesado na apresentadora.

“Eu tenho muito para te oferecer. Bruno, deixa a Giovanna ir lá em casa. Se você tem curiosidade, vamos resolver isso. São coisas que a gente não pode deixar passar”, investiu a atriz.

Ao ser questionada por Fernanda, se Gio aceitaria fazer sexo com com Secco e seu marido, Hugo Moura, animada, a apresentadora respondeu: “Aceitaria. Se o Bruno liberasse”.

Porém, aparentemente não foram só as duas que ficaram animadinhas com o assunto. Fernanda que estava acompanhando de perto a conversa de Deborah e Giovanna, pediu para que elas dessem um selinho e pediu: “Gente, vamos falar de carreira, pelo amor de Deus! Eu já estou ficando nervosa, acho melhor a gente mudar de assunto. Olha o meu bico [do peito], meu mamilo está duro”.

Em meio a conversa, Deborah também confessou já ter tentado ficar com Paes Leme, mas que não teve sucesso. “A Fernanda eu já até tentei pegar uma época, mas não rolou. Mas tudo bem, agora ela está noiva. Deixa casar”.