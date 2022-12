Deborah Secco revela já ter tomado remédios para emagrecer: ‘Sou fruto de uma sociedade doente”

Além do uso de medicamentos, a atriz revela outras situações de sua vida, que lhe foram bem traumáticas.

Quando falamos que os padrões de beleza que são impostos pela sociedade são doentios, muitas pessoa não acreditam, porém, se eles não são, como é que podemos explicar uma mulher, que sempre foi um ícone da beleza brasileira, já ter se sentido tão pressionada pelos padrões estéticos, ao ponto de tomar remédios para emagrecer? Pois é! Esse é o caso da lindíssima e talentosíssima atriz Deborah Secco.

Durante uma entrevista a revista JP, a atriz revelou que devido aos padrões impostos pela sociedade, por muitos tempo ela fez o uso de medicamentos para emagrecer. Hoje, ela revela que não está curada desses padrões, mas afirma que faz o possível para viver em harmonia com o seu corpo.

“Tomei remédio para emagrecer dos 15 até um ano depois que minha filha nasceu. Sou fruto de uma sociedade doente. Não me sinto curada, mas me policio para viver em harmonia com meu corpo”, revelou a atriz.

Durante a entrevista, Deborah também relembrou outros dois traumas da sua vida, os relacionamentos abusivos que ela já viveu e a sua necessidade de preencher o vazio que a morte de sua irmã mais velha, Ana Luisa, deixou após sua morte.

“Tive uma irmã mais velha, a Ana Luisa, que nasceu com vários problemas de saúde e morreu aos 5 anos, depois de muito tempo vivendo em estado vegetativo. Passei a vida tentando preencher esse buraco sendo a filha perfeita, que não faria meus pais sofrerem. Aos poucos, isso foi me dilacerando”, desabafou.