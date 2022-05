“Gozou dentro, coloquei o pé pra cima e brinquei que a Maria Flor ia nascer”, relembra Deborah Secco sobre gravidez

Em entrevista para Léo Dias, atriz contou que colocou a dica de Xuxa em prática com seu marido Hugo Moura

Xuxa é, ou não é a rainha dos baixinhos? Além de rainha dos baixinhos a loira tem dicas infalíveis para o sexo do bebê na hora da transa. É isso mesmo, Deborah Secco afirmou em entrevista para Léo Dias que colocou em prática a dica do pé para cima para que o bebê viesse menina. E deu certo!

“Eu tinha o diagnóstico que eu não podia ter filhos, mas queria muito fazer o tratamento para poder engravidar, tive namorado, relações longas e nunca engravidei. Aí conheci o Hugo e ele perguntou se eu tomava remédio, aquela fase que se decide se transa sem camisinha e tal, falei que não tomava porque não podia ter filho e disse que poderíamos fazer uma tabelinha, erramos um único dia”, relembra Deborah.

A morena lembrou da dica de Xuxa para que o sexo do bebê fosse menina e a dica fez a atriz escolher o nome da menina na hora da fecundação, vê se pode. “Cheguei em casa e quando gozou dentro, eu falei: ‘Ih a Maria Flor vai nascer!’ Aí coloquei o pé para cima, porque a Xuxa fala que se ficar com o pé para cima nasce menina. Fiquei 40 minutos com o pé pra cima e aí comecei a brincar que a Maria Flor ia nascer, nunca achei que pudesse ser verdade, estava planejando isso com ele”, disse a atriz.

Isso que eu chamo de querer ter uma filha, porque 40 minutos com o pé para cima não é brincadeira não, hein? Maria, 6 anos, é fruto da relação de Deborah e Hugo, uma relação que já tem mais de 8 anos. E não é por nada, mas a família é linda!