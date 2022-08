Deborah Secco explica relação com Wanessa Camargo: “Sou fã e quero que ela seja feliz”

Atriz virou meme no ‘Altas Horas’ depois de olhar para a cantora de forma engraçada

Meu WhatsApp não parou de apitar um segundo neste final de semana pelo momento ilustre que o ‘Altas Horas’ proporcionou para os telespectadores. Wanessa Camargo e Deborah Secco estavam presentes no programa e a atriz virou meme depois de olhar para a cantora com uma cara de quem comeu e não gostou.

quando tenho que disfarçar meu ranço kkkkkk (Dado Dolabella traiu a Deborah Secco com a Wanessa Camargo nos anos 2000)

#AltasHoras #CriancaEsperanca pic.twitter.com/qia7ySy1F9 — katarina Garces (@kat_prin) August 14, 2022

A internet reviveu a treta de que Dado Dolabella traiu Deborah com um affair ocorrido com Wanessa nos anos 2000, mas a atriz apareceu para esclarecer o boato e disse que estava preocupada que Wanessa tropeçasse nos fios do palco.

Convenceu? Deborah Secco sobre carão para Wanessa no #AltasHoras: "… que ela seja feliz, seja lá como for" pic.twitter.com/wMjgi074kr — Eduardo Moura (@edubmoura) August 14, 2022

“Amores meus, eu vi que criei um grande meme, tem gente falando tanta bobagem que resolvi vir falar, a Wanessa estava ali deusa cantando ela vai chegando para traz, próxima do fio, quase enganchando no fio. Fiquei tentando disfarçar o indisfarçável, parem de criar coisas do passado pelo amor de Deus”, contou.

Deborah ainda explicou que adora a cantora e que não tem mágoas passadas. “Eu adoro a Wanessa, sou fã e quero que ela seja feliz, como for, foi só um meme, não tem nada disso que vocês estão pensando”, finalizou.