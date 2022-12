Deborah debocha de Deolane: “Pode vir ela, pode vir todas as irmãs dela. Eu não tenho medo”

Ex-Fazenda disse que a sua rival de confinamento não aguentaria brigar com ela, deixando de lado a agressão e partindo para o condicionamento físico

Parece que a treta entre Deolane e Deborah Albuquerque vai continuar persistindo aqui, fora da Fazenda. A ruiva usou suas redes sociais para zombar do condicionamento físico da advogada e ainda disse que agressão não é sua praia, mas se pegar Deolane em uma prova de forma e resistência leva de lavada.

“Gente, negócio de bater não é minha praia, isso de agressão. Mas pega uma prova de força, fôlego e resistência e olha como a Deborah se sai. Agora pega a provinha de força e resistência que até a Babi deu lavada na ‘bafuda’. E aí?”, começou ela.

Deborah ainda disse que o pulmão da advogada não aguenta sair na mão com ela. “Vocês acham mesmo que ela tem condições físicas, que o pulmão aguenta, de sair na mão comigo? Isso não tem lé nem cré. Ela bate no meu umbigo, pra brigar comigo ela tem que ficar na ponta do pé. Pode vir ela, pode vir todas as irmãs dela. Eu não tenho medo”, concluiu.